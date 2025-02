Turismo, nel 2024 record di arrivi in Valle d'Aosta

Il 2024 è stato l'anno con il maggior numero di arrivi (1.344.310) e il secondo per presenze (3.687.769) in Valle d'Aosta dall'inizio delle serie storiche diffuse dall'assessorato regionale al Turismo, quindi dal 2005.

Per ottenere un confronto equo, dalle cifre complessive fornite per il 2024 - 1.426.726 di ospiti e 4.009.458 di notti trascorse - sono stati scorporati i dati relativi agli alloggi a uso turistico, registrati a partire dal novembre 2023, con l'entrata in vigore della legge regionale. Comprendendo anche questo tipo di sistemazioni, il 2024 sarebbe anche l'anno con più presenze (4.009.458) , superando proprio il 2023, che aveva registrato 3.711.071 notti trascorse (3.692.678 senza gli alloggi a uso turistico).

Escludendo gli affitti brevi, rispetto all'anno precedente il 2024 fa registrare un aumento di arrivi dello 0,4% e un calo dello 0,13% delle presenze.



