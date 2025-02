Testolin e Grosjacques, "valdostani orgogliosi di Collomb"

"Il titolo mondiale a 18 anni di Giorgia Collomb in una gara a squadre dimostra che i talenti possono ambire a risultati eccelsi sin dal primo anno in squadra nazionale seniores. Giorgia, oltre che su grandi doti naturali, può contare su un metodo di lavoro sviluppato negli anni nelle fila dello sci club La Thuile Ruitor prima e del Comitato Valdostano Asiva poi. Un plauso va ai tecnici Fisi che hanno avuto il coraggio e la lungimiranza di schierare Giorgia nel quartetto che ha vinto la medaglia d'oro mondiale. I valdostani sono orgogliosi e felici per il risultato ottenuto da Giorgia Collomb". Così il presidente della Regione, Renzo Testolin, e l'assessore allo Sport, Giulio Grosjacques, dopo la medaglia d'oro dell'atleta valdostana Giorgia Collomb nel parallelo misto a squadre ai Mondiali di sci alpino di Saalbach, in Austria.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA