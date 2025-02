Mondiali di sci, l'Italia con Collomb è oro nel parallelo a squadre

L'Italia apre al meglio i Mondiali di Saalbach 2025, in Austria, ed è campione del Mondo del parallelo. La valdostana Giorgia Collomb e Alex Vinatzer, Filippo Della Vite, Lara Della Mea hanno trionfato nel parallelo misto a squadre, primo appuntamento di Saalbach 2025, aperti proprio dal trionfo azzurro al termine della finale che ha visto il quartetto italiano superare la Svizzera.

Il confronto con i rossocrociati si conclude sul 2 a 2, con Collomb a superare Holdener in apertura e Vinatzer ad avere la meglio su Tumler in chiusura, mentre nel mezzo Della Vite si era dovuto arrendere di fronte a Aerni con Della Mea superata da Darbellay.

La sfida per il bronzo ha invece visto la Svezia avere la meglio sugli Stati Uniti per 3 a 1.

Mai l'Italia era salita sul gradino più alto del podio nella specialità, l'unico precedente era il bronzo raccolto nel 2019 ad Aare con protagonisti gli stessi Della Mea e Vinatzer, insieme a Irene Curtoni e Simon Maurberger. Con Vinatzer sul podio anche nello slalom di Courchevel 2023, per Collomb e Della Vite si tratta invece della prima medaglia iridata della carriera.

"Abbiamo fatto un grande lavoro di squadra, è stata un'autentica battaglia" dice a caldo la diciottenne Collomb.

Dopo l'ottavo di finale superato per 4 a 0 contro l'Ucraina, il quartetto azzurro ha saputo avere la meglio per 3 a 1 sulla Francia nei quarti, con la vittoriosa sfida con la Svezia a spalancare le porte verso la finale per l'oro. Un duello, quello con Sara Hector e compagni, vinto dagli azzurri per la miglior somma di tempi dopo il 2 a 2 in pista, con vittorie di Della Mea e Collomb. Ma un centesimo in meno ha permesso all'Italia di approdare alla finale.



