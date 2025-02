Medico usa Tac dell'ospedale sul gatto, Usl segnala in procura

L'azienda Usl della Valle d'Aosta ha segnalato alla procura di Aosta la vicenda del dottor Gianluca Fanelli, radiologo interventista, marito della senatrice Nicoletta Spelgatti (Lega), che per salvare la sua gatta precipitata per sei piani l'ha sottoposta a Tac all'interno dell'ospedale Parini di Aosta. Lo conferma il direttore generale dell'azienda sanitaria, Massimo Uberti: "Qui ci sono anche delle ipotesi di reato perseguibili d'ufficio, parlo di ipotesi, ma il pubblico ufficiale ha l'obbligo, in caso di ipotesi di questi reati, di segnalazione in procura" .

"Subito ho creduto fosse uno scherzo tanto è incredibile questa vicenda. Dopo di che, purtroppo non era così, e noi ora procederemo per tutte le possibili violazioni", spiega il direttore generale dell'Usl della Valle d'Aosta.

"L'ho saputo - ricorda il dottor Uberti - venerdì sera, da una segnalazione verbale. Ho disposto una verifica da parte del direttore della struttura di radiologia e del dipartimento di diagnostica per immagini, che sono i responsabili di quel servizio. E' arrivata ieri sera. Quindi ho attivato la commissione di disciplina, che è il nucleo preposto a verificare i fatti e a emanare le sanzioni. Ora partirà l'iter di contestazione e di verifica dei fatti".



Usl, "massima trasparenza nella gestione del caso"

“Alla luce delle evidenti violazioni emerse, l'azienda ha provveduto a trasmettere gli atti alla Commissione di disciplina, un ente terzo deputato a condurre l'istruttoria di valutazione e a stabilire l'eventuale sanzione. Eventuali provvedimenti disciplinari verranno definiti e ufficializzati con apposita delibera, anche nell'interesse di perseguire l'obiettivo di un corretto utilizzo delle risorse pubbliche e del rispetto delle normative vigenti, assicurando massima trasparenza nella gestione del caso”. Così in una nota l’azienda Usl della Valle d’Aosta, sul caso del dottor Gianluca Fanelli, radiologo interventista, marito della senatrice Nicoletta Spelgatti (Lega), che per salvare la sua gatta precipitata per sei piani l'ha sottoposta a Tac e a drenaggio di pneumotorace all'interno dell'ospedale Parini di Aosta.

