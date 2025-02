Investiti a Sarre, nonna in Rianimazione e nipotino in Chirurgia

E' stato trasferito all'ospedale Regina Margherita di Torino il bambino di un anno e mezzo investito ieri pomeriggio da un'auto a Sarre insieme alla mamma e alla nonna. Il piccolo, sbalzato dal passeggino, ha riportato frattura di femore e politrauma, ma non altre lesioni gravi evidenti. Ricoverato in chirurgia, dovrà essere operato per la frattura nei prossimi giorni. La prognosi è di 40 giorni.

Più gravi le condizioni della nonna, di 66 anni, che è ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Parini di Aosta. La madre (35) del piccolo, si trova in pronto soccorso per altri esami.

L'incidente è avvenuto in frazione Saint-Maurice, verso le 16.30. Il conducente dell'auto si è subito fermato a prestare soccorso. Sul posto la polizia locale e il 118.



