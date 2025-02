Epilessia, nasce l'associazione Aice Vda

E' nata Aice Valle d'Aosta, un'associazione territoriale di riferimento per le persone con epilessia. Nel consiglio direttivo, assieme al presidente Manuele Amateis, ci sono anche Francesca Rizzo e Stefania Magro, con segretaria Patrizia Marcoz.

Lunedì 10 febbraio si celebrerà la Giornata internazionale dell'epilessia, "un'occasione - scrive Aice Vda in una nota - per portare luce su di un male che colpisce circa una persona su 100 ed è sovente accompagnato dallo stigma sociale e dal pregiudizio". Per questo "dietro richiesta di Aice Vda, il 10 febbraio - grazie all'adesione della Regione e del Comune di Aosta - saranno illuminati di colore viola, il colore dell'epilessia, il Castello di Aymavilles e il palazzo comunale di Aosta in piazza Chanoux".

Aice Vda "ha tra gli obiettivi - in un contesto di relazioni con le istituzioni ed i soggetti competenti - la piena cittadinanza delle persone con epilessia, la rimozione dei fattori discriminanti, la piena informazione, la creazione di regole inclusive per le persone con epilessia e loro famiglie.

Sono già iniziate proficue interlocuzioni e sono stati ottenuti i primi positivi riscontri; la strada per la piena inclusione delle persone con epilessia necessita da parte di tutti sensibilità, conoscenza, voglia di capire e - soprattutto - di risolvere".

Ora "Aice VdA cerca soci, volontari e persone che si facciano orecchio, mano e voce su queste tematiche insieme all'Associazione; ogni persona interessata è invitata a prendere contatto" (informazioni all'indirizzo: https://www.aice-epilessia.it/index.php?option=com_content&view= article&id=70:aice-valledaosta &catid=29 Itemid=7).



