Elezioni regionali, nasce piattaforma di sinistra e ambientalisti

Personalità legate ad associazioni, movimenti e partiti della sinistra e dell'ambientalismo valdostano - da Rete civica a Legambiente passando per Potere al popolo - lanciano una "piattaforma programmatica per una Valle d'Aosta migliore". Il documento, composto di 27 punti e sette parti, sarà presentato il prossimo 15 febbraio alle 16 presso la sala conferenze dell'hotel Duca d'Aosta.

"Ci si vuole occupare del lavoro che manca, della difficoltà nel trovare alloggio, del futuro della Cva. Da parte nostra occorre imparare a comunicare bene", ha detto durante la conferenza stampa di presentazione Paolo Gino, tra i promotori insieme a Sarah Burgay, Loredana De Rosa, Paolo Fedi, Marco Foretier, Maria Lancerotto, Massimiliano Kratter, Elio Riccarand.

"L'idea - ha aggiunto Fedi - non è di costruire qualcosa per arrivare alle elezioni, ma portare contenuti. Abbiamo chiesto alle associazioni di elencare una decina di punti prioritari e abbiamo notato che i temi si incrociano". Così è nato il documento "che affronta tematiche sociali e ambientali, ma non solo. La Valle d'Aosta ha una grande disponibilità di risorse, quello che manca è la testa politica. Gli uffici sono ben strutturati e lavorano".

"La piattaforma - ha sottolineato Maria Lancerotto, coordinatrice di Potere al popolo in Valle d'Aosta - si basa su giustizia sociale e ambientale e in Valle d'Aosta c'è ancora molto da fare. Il 15 febbraio esamineremo la bozza del documento programmatico elaborato come tavolo di lavoro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA