Cinema a scuola, 67 mila studenti coinvolti con Cactus Edu

Sono 3.596 le classi che in Italia, fino al 5 marzo prossimo, parteciperanno al progetto educativo Cactus Edu 2025, che ha come obiettivo quello di avvicinare i giovani al cinema, portandolo nelle scuole. Gli studenti coinvolti sono oltre 67 mila, in 92 province e 453 comuni. In Valle d'Aosta, dove l'iniziativa è nata, sono 6.441 i giovani che partecipano.

Per questa quinta edizione sono 28 i cortometraggi che verranno visti nelle scuole: di questi quattro sono anteprime internazionali e otto italiane. Le pellicole, tutte in lingua originale, provengono da 17 paesi del mondo.

''Siamo molto orgogliosi di poter dire che siamo il progetto di cinema educativo con i numeri più importanti d'Italia - spiega l'ideatore di Cactus Edu, Alessandro Stevanon - e ogni anno cresce l'adesione delle scuole. A livello nazionale registriamo un più 6,1 per cento, in Valle d'Aosta il 9,5 per cento. Infatti hanno aderito tutte le scuole di tutti i comuni.

Compresi due istituti paritari''. Stevanon aggiunge: ''Il progetto a livello nazionale tocca soprattutto le scuole di periferia, dove spesso è più complicato portare iniziative culturali''.

L'iniziativa è sostenuta anche dal Celva e dal Forte di Bard, oltre che dalla Film Commission Valle d'Aosta. ''Il successo e l'espansione di Cactus Edu dimostrano quanto il linguaggio audiovisivo sia un ponte tra educazione e cultura, capace di coinvolgere gli studenti e gli insegnanti, e diventa una strumento di apprendimento'', commentano l'assessore regionale al Sistema educativo, Jean-Pierre Guichardaz, e la sovraintendente agli studi, Marina Fey.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA