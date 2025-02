Adava alla fiera del lavoro Tfp summit a Milano e Roma

L'Associazione degli albergatori e delle imprese turistiche della Valle d'Aosta (Adava) parteciperà per la prima volta alla Fiera del lavoro Tfp summit di Milano e Roma.

La prima giornata di recruiting si svolgerà il prossimo 7 febbraio a Milano presso l'Hotel Melià, mentre si replicherà a Roma il 28 febbraio presso il Bettoja Hotel Massimo D'Azelio.

Adava sarà presente con uno stand, dove i potenziali candidati potranno conoscere da vicino le opportunità di lavoro che le strutture alberghiere valdostane offrono per la prossima stagione estiva.

"Sarà un'occasione importante - sottolinea l'associazione degli albergatori - per il recruiting di collaboratori da inserire nelle diverse realtà alberghiere di eccellenza della Valle d'Aosta, che lo staff di Adava indirizzerà verso le strutture più adatte a ciascuno, ma anche per raccontare ai candidati il valore di un'esperienza professionale in una struttura ricettiva in montagna".

"Crediamo - dice Luigi Fosson, presidente di Adava - che sia particolarmente importante rispondere in modo sempre più preciso alle esigenze delle strutture ricettive nostre associate. Il mercato del lavoro nel settore dell'ospitalità è in continua evoluzione e spesso i nostri imprenditori si trovano in difficoltà proprio nella fase più delicata, quella della selezione del personale. Il nostro obiettivo è, dunque, entrare in contatto con giovani talenti e professionisti che desiderano intraprendere una carriera nel settore dell'ospitalità, un ambito fondamentale per l'economia della Valle d'Aosta, e convincerli che farlo nelle imprese valdostane rappresenta un valore aggiunto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA