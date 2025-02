Uncem, per la montagna Iva al 10% per opere di manutenzione

Riorganizzare la governance prevedendo anche una fiscalità differenziata, come l'introduzione dell'Iva al 10% per la manutenzione e la salvaguardia idrogeologica; poi un'estensione fino al 2033 del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani (Fosmit), favorendo l'impegno di Cassa depositi e prestiti e delle aziende pubbliche "per creare valore sociale e non solo finanziario": sono alcune delle proposte messe a punto da Uncem, l'Unione delle comunità montane, per migliorare alla Camera il ddl sulla montagna già approvato dal Senato. Il quadro è declinato in 10 capitoli "per avere testi di legge efficaci, concreti e strategici, senza logiche di parte o ideologie". La riorganizzazione della governance, si sottolinea, deve sostenere i comuni della montagna per favorire la perequazione fiscale, usando bene le risorse disponibili (tra cui fondo montagna, fondi della coesione e tutti i sostegni Ue, fondo associazionismo delle funzioni, sovracanoni idroelettrici, fondo comuni marginali). Il capitolo sulla fiscalità differenziata fissa la necessità di "prevedere un pagamento dell'uso delle reti immateriali da parte dei giganti del web, trovando in questo modo risorse per investimenti nelle aree deboli" e spinge sulla necessità di cercare nuovi strumenti per i comuni, prendendo spunto dal fatto che "la fiscalità locale degli Enti è di fatto ancora tutta derivata, avendo solo a disposizione le entrate dell'Imu sulle seconde case e questa solo in parte".

L'Uncem chiede poi di introdurre il regime Iva agevolata del 10% per le opere connesse alla manutenzione e alla salvaguardia idrogeologica del territorio montano, di cui alla Legge 991/52 per le tipologie di opere di manutenzione e presidio del territorio. Sempre sul tema delle risorse l'Unione delle comunità montane suggerisce l'aumento fino a 500 milioni annui, composti dai 200 milioni del Fosmit ripartiti annualmente alle Regioni per interventi di competenza delle Regioni e degli Enti locali, 200 milioni di fondi regionali stanziati annualmente da ciascuna Regione (la medesima cifra ricevuta dallo Stato, con il fondo statale e regionale che dunque si possono sommare a livello di ciascuna Regione) e 100 milioni annuali aggiuntivi stanziati dallo Stato per gli interventi di competenza statale.

Sotto la lente anche gli investimenti e in questo quadro si chiede che "le aziende pubbliche non debbano più considerare il territorio come logica coloniale, ma devono cominciare a investire in montagna creando valore sociale e non solo finanziario, impegnando risorse e competenze per la transizione energetica ed ecologica".



