Forza Italia, al via una serie di nove incontri sul territorio

Si parlerà di trasporti venerdì 7 febbraio alle 20,30 alla sala congressi del comune Saint-Vincent, durante il primo dei nove incontri proposti dal gruppo di Forza Italia, che si terranno da qui a giugno.

L'obiettivo principale è quello di ascoltare i cittadini e gli esperti su temi considerati fondamentali come i trasporti, la sanità, l'edilizia popolare e il commercio. Tra gli ospiti del primo incontro Stefano Fracasso, già presidente della Rav spa, il presidente del sistema trasporti Valle d'Aosta Paolo Giannini e l'avvocato Salvatore Cavallaro.

''Come Forza Italia - spiega la coordinatrice regionale, Emily Rini - in questi quattro anni non abbiamo mai smesso di ascoltare i cittadini, il territorio, perché ogni proposta portata avanti deve nascere proprio dall'ascolto di chi i problemi li vive in prima persona. L'obiettivo di questi nove incontri è questo, ascoltare i cittadini ma dare voce anche agli esperti per poter così trovare soluzioni che siano serie, credibili e sostenibili. Poi saranno organizzati eventi più politici, in vista delle elezioni, perché dopo anni di 'uno vale uno', si è tornati a capire che per amministrare ci vogliono competenze''.

Il capogruppo in Consiglio regionale, Pierluigi Marquis, sottolinea: ''Questo primo incontro sarà proprio sui trasporti che devono essere efficienti, non possiamo rimanere isolati.

Come gruppo, la mobilità interna, ma anche quella esterna e transfrontaliera ci preoccupano molto e si devono trovare soluzioni''. Per Luca Girasole, coordinatore cittadino di Aosta, ''il nostro obiettivo è quello di andare a recepire le esigenze dei cittadini''.



