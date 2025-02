Due donne e un bambino investiti a Sarre, anziana è grave

Due donne e un bambino sono stati investiti da un'autovettura nel pomeriggio nei pressi del municipio di Sarre. L'incidente è avvenuto in frazione Saint-Maurice verso le 16.30. Il conducente dell'auto si è prontamente fermato a prestare soccorso. Sul posto è intervenuta la polizia locale. I tre - secondo le prime informazioni si tratta di nonna, madre e il figlioletto di quest'ultima - sono stati soccorsi dal personale del 118 e condotte in ospedale. La donna anziana, in base agli accertamenti, risulta essere la più grave.



