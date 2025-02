Pellegrino, "chiuderò agli italiani 2026 a Saint-Barthélemy"

La scorsa estate, Federico Pellegrino aveva annunciato sui suoi profili social la data del suo ultimo, grande appuntamento sportivo di livello internazionale: la 50 chilometri delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Si chiuderà lì la carriera del campione di Nus. Ma, il fondista valdostano ha pensato anche a un altro evento per salutare la sua carriera agonistica. La data da segnare sul calendario è quella del 27 e 28 marzo 2026, quando a Saint-Barthélemy arriveranno i campionati italiani assoluti, evento annunciato oggi durante una conferenza stampa dallo stesso Pellegrino.

"Il mio fine carriera coinciderà con le Olimpiadi e sto lavorando per essere competitivo per quell'appuntamento" dice Pellegrino. "Ma negli ultimi mesi mi è venuta un'idea che con il passare del tempo è andata concretizzandosi. A fine marzo 2026 ci sarà una grande festa dello sport e della Valle d'Aosta organizzata a Saint-Barthélemy".

Su quelle nevi che lo hanno visto crescere, Federico Pellegrino saluterà ufficialmente il mondo delle gare. "Voglio chiudere la mia carriera nazionale dove ho mosso i primi passi con sci da fondo. Sarà il gran finale di Chicco Pellegrino, con dei campionati italiani di assoluto valore atletico e delle belle feste che voglio organizzare per ringraziare tutti quelli che mi hanno sostenuto in questo percorso".

Federico Pellegrino con la giunta regionale

Federico Pellegrino ha saputo lasciare il segno con il suo esempio a livello sportivo e umano. "Federico Pellegrino è l'ambasciatore della nostra regione. È uno stimolo per chi lo ha incontrato e tifato in questi anni - dice il presidente della Regione, Renzo Testolin -. Siamo felici di supportarlo e organizzare una grande festa per il suo finale di carriera". "È qualcosa di stimolante, faremo qualcosa di bellissimo, che lascerà il segno per celebrare la grande carriera di Pellegrino", aggiunge il presidente dell'Asiva, Marco Mosso.





