Marco Camandona Ufficiale al Merito per l'impegno civile

"Per aver fatto diventare la sua passione per la montagna uno strumento di aiuto per gli altri", l'alpinista valdostano Marco Camandona, 54 anni e 41/o scalatore (il ventesimo senza ossigeno) a salire tutti i 14 ottomila della Terra, diventa Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Camandona è infatti nell'elenco delle 31 personalità a cui il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito onorificenze di propria iniziativa.

Camandona, riporta la nota del Quirinale, è "alpinista di fama internazionale. Insieme alla moglie, attraverso i fondi raccolti per le scalate, hanno istituito un orfanotrofio in Nepal che seguono costantemente ideando progetti anche attraverso l'erogazione di borse di studio".

Le onorificenze sono andate a "cittadine e cittadini che si sono distinti per attività volte a favorire il dialogo tra i popoli, contrastare la violenza di genere, per un'imprenditoria etica, per un impegno attivo anche in presenza di disabilità, per l'aiuto alle persone detenute in carcere, per la solidarietà, per la scelta di una vita nel volontariato, per attività in favore dell'inclusione sociale, del diritto alla salute e per atti di eroismo".



