Giorno del Ricordo, spettacolo teatrale al municipio di Aosta

Il Comune di Aosta ha organizzato uno spettacolo teatrale dal titolo 'Il vento della storia' in occasione del Giorno del ricordo, istituito con legge dello Stato nel 2004 con l'obiettivo di conservare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel dopoguerra e della complessa vicenda del confine orientale.

Lo scrittore e blogger Franz Rossi, cresciuto in Friuli-Venezia-Giulia, porterà in scena la sua riflessione a partire dalla domanda 'Che senso ha celebrare il Giorno del Ricordo se non impariamo nulla dagli eventi passati?', accompagnato dall'artista Bobo Pernettaz e dal giovane musicista Fosco Zambon. L'appuntamento è per domenica 9 febbraio, alle 18.30, presso il salone ducale del municipio.

"Questa riflessione - fa sapere il Comune di Aosta - è un excursus nella storia dell'Istria, terra contesa e punto di contatto tra l'Occidente e l'Oriente. Un viaggio che si conclude con il dramma delle persecuzioni operate dall'esercito di Tito e con l'esodo della popolazione di lingua italiana dalla terra che una volta sentiva come patria".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA