Coppa del mondo di fondo a Cogne, Pellegrino e Cassol qualificati

Ancora dominio finlandese con Jasmi Joensuu nel turno di qualificazione della sprint in tecnica classica a Cogne. Joensuu ha chiuso con il tempo di 3'06″86, con 84 centesimi di vantaggio sulla norvegese Ane Atenseth e addirittura 2″71 sulla terza, la svedese Maja Dahlqvist. Buono il tempo di Federica Cassol, che chiude al quinto posto a 3″16 dalla Joensuu, mentre Caterina Ganz passa il turno con il 16/o tempo, a 5″40 dalla leader. Non passano il taglio Lucia Isonni, quarantesima e Maria Eugenia Boccardi 47/a.

Erik Valnes fa registrare il tempo più veloce nel turno di qualificazione maschile in 2'43″53, con 42 centesimi di vantaggio rispetto allo svedese Edvin Anger e 1″37, rispetto all'altro scandinavo Anton Grahn. Miglior tempo azzurro per Giacomo Gabrielli, 13/o a 4″25 dal leader, seguito da Federico Pellegrino con il 16/o posto a 4″56. Qualificati anche Michael Hellweger, 20/o a 5″05, e Simone Mocellini 21/o a 5″20. Fuori dai trenta Mikael Abram, Davide Graz, Alessandro Chiocchetti, Elia Barp, Giovanni Ticcò, Simone Daprà.



