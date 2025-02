Coppa del mondo di fondo a Cogne, Pellegrino e Cassol fuori ai quarti

I valdostani Federico Pellegrino e Federica Cassol si sono fermati ai quarti di finale della sprint in tecnica classica della Coppa del mondo di sci di fondo che si disputa a Cogne. Il poliziotto di Nus ha chiuso 14/o, l’alpina di Sarre 13/a.

Tripletta norvegese al maschile con Erik Valnes, Ansgar Evensen e Even Northug. Al femminile vittoria per la svedese Maja Dahlqvist, davanti alla svizzera Nadine Faendrich e alla tedesca Laura Gimmler.

Nessun italiano è riuscito ad approdare alla finale. In campo maschile, tutti gli azzurri qualificati sono usciti nei quarti di finale. Mocellini come sesto della prima batteria, in terza batteria Federico Pellegrino è arrivato terzo, alle spalle di Skoglund e Chanavat. In quarta batteria Michael Hellweger è sesto, mentre Giacomo Gabrielli è terzo in quinta batteria, ma anche lui è escluso dai ripescaggi. Gabrielli termina 13/o, Hellweger 26/o e Mocellini 27/o.

Al femminile, la meglio piazzata è Caterina Ganz, che supera i quarti con un buon secondo posto, ma poi si deve arrendere in semifinale alle avversarie, terminando al sesto posto della sua batteria. Era uscita in precedenza Federica Cassol, terza nel suo quarto, ma rimasta esclusa dai ripescaggi. Ganz chiude al 12/o posto.

