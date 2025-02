Coppa del mondo di fondo a Cogne, 3.000 tifosi nella seconda giornata

Un cielo grigio, dietro il quale faceva capolino qualche timido raggio di sole ha fatto da cornice alla sprint in tecnica classica, seconda prova della tappa di Coppa del Mondo di Cogne. I Prati di Sant'Orso, nascosti sotto un candido manto bianco, hanno visto i migliori fondisti al mondo sfidarsi su un anello di 1,33 chilometri.

Numeri in crescita rispetto a ieri, con circa tremila tifosi presenti, anche se in calo rispetto a sei anni fa, con il tempo che non ha aiutato. In ogni caso, i primi responsi di atleti e tecnici sono più che positivi. "A inizio luglio nessuno avrebbe immaginato una cosa simile - dice Federico Pellegrino -, i primi feedback che ho avuto dagli atleti sono positivi. Tutti mi chiedono se è possibile gareggiare ogni anno qui a Cogne".





