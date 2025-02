Cassol e Pellegrino, "abbiamo giocato le nostre carte"

"Stavo bene e ho cercato di giocare le mie carte, sull'ultimo spunto. La mia gara era sullo svedese, nel rettilineo finale il peso di un Chanavat è difficile da tenere. Avrei dovuto battere Skoglund, ma è andata così. La pista non è adatta alle mie caratteristiche e mi dispiace perché avrei voluto concedere maggior spettacolo a questo pubblico così numeroso. La gara di domenica potrebbe essere quella nella quale potrei riuscire ad esprimermi al meglio". Così Federico Pellegrino, dopo essere uscito ai quarti di finale dalla prova di sprint a tecnica classica della Coppa del mondo di sci nordico che si disputa a Cogne.

"Ho cercato - ha detto Federica Cassol, uscita ai quarti - di giocarmela al meglio. Penso di aver fatto un buon lavoro, come credo che abbiano fatto anche gli skiman. Era una batteria nella quale potevo giocarmela, poi nel finale ho ceduto, ma queste sono le sprint. C'era un pubblico da brividi e voglio ringraziare tutti. E' stato un week-end molto emozionante e me lo porterò nel cuore. Non vedo l'ora di crescere e continuare a far gare".



