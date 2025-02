Bici e ambiente, Aosta conquista il quarto 'bikesmile' di Fiab

Aosta ha ottenuto il quarto 'bikesmile', su un massimo di cinque, nel programma Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta) 'ComuniCiclabili', "un meritato riconoscimento agli sforzi compiuti nello sviluppo di infrastrutture e servizi dedicati ai ciclisti".

L'incremento del punteggio, da tre a quattro bikesmile è, fa sapere Fiab, "il risultato di un impegno concreto per rendere la bicicletta un'alternativa sempre più accessibile e sicura.

L'implementazione della rete ciclabile 'Vélo C'è', l'installazione di bike box e velostazioni e le numerose azioni di sensibilizzazione stanno contribuendo a cambiare le abitudini della città, rendendo la mobilità attiva una realtà quotidiana per cittadini e visitatori".

"È con grande soddisfazione - commenta l'assessore alla Mobilità del Comune di Aosta, Loris Sartore - che riceviamo la promozione, da tre a quattro bikesmile, come ente entrato solo lo scorso anno nella rete dei comuni ciclabili italiani. Si tratta di un bel riconoscimento per il lavoro fatto dall'amministrazione che si sta muovendo con convinzione nella promozione di stili di vita improntati alla sostenibilità tra i quali la mobilità attiva.

Un ringraziamento particolare va anche a tutto il personale degli uffici comunali che ha seguito con perizia e competenza la conclusione dei lavori di realizzazione della rete ciclabile 'Vélo C'è' e le azioni di promozione all'uso della bicicletta.

Ho la convinzione che, anche grazie all'entrata in funzione dei bike box e delle velostazioni, l'utilizzo della bici come mezzo di spostamento quotidiano entrerà nelle abitudini della popolazione di Aosta contribuendo così alla riduzione della pressione veicolare".



