Al via ad Aosta #Vdaorienta, il salone dell'orientamento

Aprirà le sue porte mercoledì 5 febbraio la seconda edizione di #Vdaorienta, il salone dell'orientamento della Valle d'Aosta. Alle 8.15 è prevista l'inaugurazione alla presenza delle autorità, nel padiglione in piazza Chanoux, ad Aosta.

Quest'anno l'evento, sostenuto dall'Unione europea a valere sul Programma regionale Fse+ 2021-2027 della Regione Valle d'Aosta, si amplia con la partecipazione degli istituti professionali e dei percorsi di Istruzione e formazione professionale (Iefp), degli istituti tecnici e dei licei, della regione, che il 5 e il 6 febbraio presenteranno la loro offerta formativa agli studenti delle classi seconde delle scuole secondarie di primo grado.

Per favorire la più ampia partecipazione, l'accesso al salone di mercoledì 5 febbraio sarà anticipato alle 14.30 con apertura fino alle 19.

Il salone proseguirà nelle giornate del 7 e 8 febbraio con una panoramica sull'offerta post diploma per gli studenti prossimi all'uscita dal percorso di scuola superiore che potranno conoscere l'offerta didattica di università, accademie, Its, nonché le opportunità di carriera offerte da associazioni e istituzioni. L'apertura al pubblico è prevista venerdì 7 febbraio dalle 14.30 alle 18 e sabato 8 febbraio dalle 9 alle 13.30.

Gli studenti del quarto anno possono iscriversi ai workshop tematici all'indirizzo https://eventsvda.it/vdaorienta/

In queste due giornate è previsto uno stand gestito da l’Institut valdôtain de l’artisanat de tradition (Ivat) e la struttura Attrattività del territorio, internazionalizzazione e artigianato di tradizione al fine di presentare agli studenti l’artigianato di tradizione come opportunità professionale capace di unire tradizione e creatività.

“Questa seconda edizione è una conferma dell’impegno politico a favore dei nostri giovani. Essi infatti sono al centro di questa settimana dell’orientamento che intende supportarli nelle prime importanti e delicate decisioni della loro vita e per la comunità”, dichiarano l’assessore alla Formazione, Luigi Bertschy e l’assessore al Sistema educativo, Jean-Pierre Guichardaz.

Tra gli eventi in programma, aperti a tutti, figurano: ‘Tra sogni e sfide: costruire il futuro in un tempo incerto’ (4 febbraio, ore 18, al teatro Splendor di Aosta), ‘Orizzonte Stem: le professioni del futuro’ (7 febbraio, ore 17, nel padiglione in piazza Chanoux), il momento di chiusura (8 febbraio, ore 18, al teatro Giacosa) con lo stand up comedian Davide Calgaro.



