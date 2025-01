Sci di velocità, a Simone Origone e Valentina Greggio la prima sfida di Vars

Simone Origone e Valentina Greggio trionfano nella prima sfida di Vars (Francia), terza prova stagionale di Coppa del mondo di sci di velocità.

Secondo successo stagionale per Simone Origone, mai sceso dal podio in questa prima parte di inverno: è la 61esima vittoria in carriera. Ha saputo conquistare la leadership proprio nel momento decisivo: secondo nella run2 di ieri, secondo oggi in semifinale, primo quando più contava. Il valdostano ha trovato lo spunto per salire fino a 180,880 chilometri all'ora e superare di un'incollatura il tedesco Klaus Schottshammer che l'aveva preceduto in semifinale: 180,750km/h il riscontro del teutonico che si è dovuto accontentare della piazza d'onore, con il francese Bastien Montes (179,920) a soffiare a Simon Billy (179,580) la soddisfazione del terzo gradino del podio. Appena dietro, Ivan Origone è quinto con 179,070 km/h.

Valentina Greggio ha conquistato il 47esimo successo in carriera, dominando dopo aver firmato le prime due gare, nella finlandese Sallatunturi. Già al comando delle operazioni in semifinale, la trentatreenne piemontese è salita ulteriormente di velocità toccando i 179,430 km/h per precedere la francese Clea Martinez (175,480 km/h) e la svedese Agnes Abrahamsson (174,410), pronta a spuntarla sulla connazionale Siri Kling Andersson (174,080) nel duello per il terzo gradino del podio.

Nel primo pomeriggio prenderà il via gara 2 con la prima run; domani sono in programma le fasi finali.



