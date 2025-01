Pellegrino, "ho fatto il massimo, la prova non mi si addiceva"

"Per come è stata pensata la pista non si addiceva proprio alle mie caratteristiche. Ho comunque fatto il massimo, e nelle fasi finali ho preso degli spunti interessanti per la sprint di domani. Vedo tanta gente anche di venerdì pomeriggio, qui a Cogne, e questa è una bella lezione che parte dalla Valle d'Aosta, dove sportività e passione per lo sport vanno al di là del semplice tifo". Così Federico Pellegrino dopo l'ottavo posto, con Elia Barp, nella team sprint in tecnica classica a Cogne nella Coppa del mondo di sci nordico.



