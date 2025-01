Fiera di Sant'Orso, a Guido Diémoz il premio 'La Saint-Ours'

Guido Diémoz si è aggiudicato il premio 'La Saint-Ours', assegnato alla migliore opera del settore tradizionale presentata per la prima volta alla Fiera di Sant'Orso di Aosta. "La giuria - si legge nella motivazione - riconosce all'opera di Guido Diémoz la grande professionalità e la capacità espressiva per la rappresentazione dell'autentica tradizione artistica valdostana.

A Guido Diémoz è andato anche il premio Domenico Orsi, destinato allo scultore "che è riuscito meglio, con il suo lavoro, a rappresentare il concetto di dono"; la menzione speciale è stata assegnata a Manuel Baravex.

Gli altri premi: Premio Don Garino (migliore opera in legno riguardante la tematica religiosa) a Michel Rosset; Premio Enfanthéâtre (opera scelta dai ragazzi che hanno assistito agli spettacoli del festival teatrale del Comune di Aosta) a Michael Munari; Premio Ville d'Aoste-Franco Balan (espositore che ha saputo realizzare un'opera caratterizzata non solo dalla tradizione, ma anche dalla ricerca e dall'innovazione) a Peter Trojer; Premio Pierre Vietti (tema 2025: i montanari che, da secoli, caratterizzano l'identità valdostana) a Erick Bionaz, con menzioni speciali a Jean Bétemps, Michel Rosset, Marcel Diémoz; Premio Savt Foire de Saint-Ours (artigiani che con le proprie opere rappresentano al meglio il lavoro con originalità e innovazione) a Thierry Scandella e Michel Favre; Premio Alpino Pier Andrea Donazzan - Ana sezione valdostana (artigiano che meglio rappresenta nella sua opera l'innovazione nella tradizione per la solidarietà) a Sebastiano Yon; Premio Amedée Berthod (al più promettente espositore che non abbia ancora compiuto 25 anni) a Pier Perrin; Premio Robert Berton (all'espositore più anziano in termini di età non premiato negli ultimi cinque anni) a Nino Casetta, classe 1933; Premio Carlo Jans (alla migliore scuola d'artigianato) al corso di scultura e corso di vannerie di Gignod; premio per la preservazione delle tecniche artigianali tradizionali nella realizzazione di utensili agricoli a Marino Desaymonet, Fabio e Paolo Henriod; Premio nozze d'oro con la Fiera a Les Amis du Bois (Corrado Brunet e Attilio Fusinaz), Franco Caccamo, Paolo Cerise, Stefano Plat.





