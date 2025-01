Zermatt, morto sciatore trovato privo di sensi sulle piste

Uno sciatore argentino di 25 anni è morto ieri pomeriggio all'ospedale di Sion (Svizzera). Il giovane era stato ricoverato poco prima, dopo essere stato trovato privo di sensi su una pista del comprensorio sciistico elvetico di Zermatt, ai piedi del Cervino.

Verso le 15 di ieri il centro di intervento della polizia del Canton Vallese è stato informato del ritrovamento del giovane privo di sensi sulla pista numero 9, tra Blauherd e Tuftern. Sul posto sono subito stati inviati i soccorritori via terra e in elicottero.

Sull'accaduto la magistratura svizzera, con la polizia del Canton Vallese, ha aperto un'indagine, chiedendo la collaborazione di chiunque possa fornire informazioni utili a far luce sull'accaduto.



