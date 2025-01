Maison & Loisir, dal 4 febbraio le richieste di sostegno

Organizzare e supportare la partecipazione delle imprese valdostane alla decima edizione della manifestazione nazionale Maison&Loisir 2025, il salone dell'abitare, in programma presso l'Espace Aosta dal 30 aprile al 4 maggio prossimi. E' quanto si prefigge la Chambre Valdôtaine, in collaborazione con l'assessorato Sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile della Regione Valle d'Aosta, nell'ambito del progetto 'Open Vda - Rafforzamento dell'internazionalizzazione e della competitività delle imprese valdostane', finanziato con fondi europei, statali e regionali (Programma regionale Valle d'Aosta Fesr 2021-2027).

In questo senso è stato pubblicato un avviso per il sostenimento di parte dei costi (40%) delle aree dedicate alle imprese del territorio, di massimo 24 metri quadrati a impresa per aree all'interno della fiera e di massimo 40 metri quadrati ad impresa per aree esterne. I costi saranno considerati aiuti per le imprese valdostane aderenti nell'ambito del regime de minimis ex Regolamento Ue 2831/2023.

Per tutte le imprese aderenti all'iniziativa è prevista la realizzazione di un'immagine coordinata, con elementi grafici comuni, identificativa di tutte le aree espositive 'Valle d'Aosta'. Le imprese interessate devono far pervenire il modulo di domanda di partecipazione disponibile sul sito internet www.ao.camcom.it compilato e firmato dal titolare/legale rappresentante esclusivamente a mezzo Pec all'indirizzo sportellovda.unioncamerepiemonte@legalmail.it a partire dalle 8 di martedì 4 febbraio fino a domenica 16 febbraio.

Le domande di partecipazione saranno accolte seguendo l'ordine cronologico di arrivo delle domande via Pec, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di ammissibilità indicati nell'avviso e fino ad esaurimento dei fondi a disposizione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA