Giorno del ricordo, ad Aosta 'Le foibe nel cantiere della memoria'

'Le foibe nel cantiere della memoria' è il titolo della conferenza in programma il prossimo venerdì 14 febbraio alle 18 nella sala conferenze della Biblioteca regionale "Bruno Salvadori" di Aosta. Nell'occasione lo storico Filippo Focardi dialogherà con Marco Gheller, presidente della Fondation Émile Chanoux.

L'evento è organizzato in occasione del Giorno del Ricordo, istituito con legge dello Stato nel 2004 con l'obiettivo di conservare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel dopoguerra e della complessa vicenda del confine orientale.

L'introduzione del 'Giorno del Ricordo' - ricorda l'assessorato dei Beni e attività culturali - "ha rappresentato un passaggio importante nella ridefinizione delle coordinate del calendario civile e della memoria pubblica in Italia. Come nel resto dell'Europa, lo spartiacque del 1989, segnato dall'implosione del sistema sovietico e dell'ideologia comunista, ha prodotto anche in Italia dagli anni Novanta in avanti un mutamento significativo nella memoria nazionale.

L'intervento vuole delineare la genesi e l'affermazione progressiva della memoria delle foibe e dell'esodo, con particolare attenzione al periodo compreso dagli anni Novanta ad oggi".

Filippo Focardi è professore ordinario di Storia contemporanea, presso il dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi Internazionali dell'Università degli studi di Padova. Fra le sue pubblicazioni: Nel cantiere della memoria: fascismo, Resistenza, Shoah, foibe (Viella, 2020), Le ombre del passato (Viella 2020) L'Europa e le sue memorie (Viella, 2014) Il cattivo tedesco e il bravo italiano: la rimozione delle colpe della seconda guerra mondiale (Laterza, 2013), Memoria e rimozione (Viella, 2011) La guerra della memoria: la Resistenza nel dibattito politico italiano dal 1945 a oggi (Laterza, 2005).





Riproduzione riservata © Copyright ANSA