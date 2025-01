Fiera di Sant'Orso, oltre 75 mila passaggi nella prima giornata

Nella prima giornata della 1025/a edizione della Fiera di Sant'Orso sono stati tra 75 mila e 80 mila i passaggi conteggiati dal sistema di rilevazione in piazza Chanoux alle ore 18. Lo si apprende dall'assessorato allo Sviluppo economico.

Un dato in calo rispetto agli 88 mila 521 transiti registrati lo scorso anno, di martedì, ma "in linea con le attese" secondo l'assessorato allo Sviluppo economico: da un lato potrebbe aver inciso il maltempo di stamane, dall'altro è atteso un afflusso maggiore per la giornata di domani, venerdì, che anticipa il fine settimana.

"La magia della Foire è arrivata oggi nelle vie del centro storico della città di Aosta, ma la magia della Foire è nei nostri cuori, nelle nostre emozioni e nel piacere di dedicare, in questi due giornate, tutte le attenzioni ai nostri artigiani, che sono il cuore di questa grande manifestazione e che permettono a tutta la collettività di tramandare, di anno in anno, una tradizione millenaria", commenta l'assessore Luigi Bertschy.

"Ritengo - aggiunge - che attraverso l'impegno, la professionalità e l'entusiasmo degli oltre mille artigiani presenti sia possibile lavorare insieme per guardare con speranza al futuro, in particolar modo adesso che i progetti dedicati ai giovani stanno raggiungendo gli obbiettivi prefissati. Obiettivi volti alla valorizzazione e alla promozione del settore dell'artigianato di tradizione che può essere un traguardo professionale oltre che una passione.

Quest'anno, nella sede di esposizione dell'Ivat, sono quindi presenti i giovani, ormai professionisti, che hanno iniziato il loro percorso nei corsi attivati dall'assessorato e poi sui banchi della fiera: è un risultato concreto per il quale ringraziamo tutti coloro che si sono impegnati per far crescere e formare questi ragazzi".



