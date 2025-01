Cime Bianche, a Verrès un incontro con l'europarlamentare Pedullà

Un anno dopo il tavolo di confronto al Parlamento europeo di Bruxelles per presentare la battaglia a tutela del Vallone delle Cime Bianche, si torna a parlare della causa di conservazione contro l'ipotesi di un collegamento intervallivo.

L'europarlamentare M5s Gaetano Pedullà ha infatti promosso per sabato 8 febbraio alle 17, nella sala Bonomi a Verrès, un incontro aperto al pubblico in cui verrà affrontata "la tematica del Vallone delle Cime Bianche nel contesto della protezione ambientale europea".

"Un'occasione - si legge in una nota di Valle d'Aosta aperta - per un confronto ampio, razionale, trasversale, obiettivo e lungimirante in cui i relatori proporranno a tutti i presenti le tematiche più pregnanti sul dibattito riguardante la proposta del collegamento funiviario intervallivo tra la Val d'Ayas e Valtournenche che da anni ormai accende l'opinione pubblica.

Il Vallone delle Cime Bianche, assurge ancora una volta come simbolo di resistenza e di resilienza degli ultimi baluardi intatti delle nostre montagne, che siamo tutti chiamati a proteggere. La Conservazione non conosce confini".



