Artigianato, una leggera pioggia non ferma la Fiera di Sant'Orso

Un cielo coperto - con, a tratti, una pioggia leggera - ha accolto stamane i visitatori arrivati ad Aosta per l'edizione 1025 della Fiera di Sant'Orso, inaugurata alla Porta Praetoria.

Non si sono fatti trovare impreparati gli artigiani: sono 1.029 quelli iscritti alla kermesse di artigianato che richiama ogni anno nel capoluogo valdostano decine di migliaia di visitatori.

Nel settore tradizionale sono 744, in quello non tradizionale sono 255, e le scuole di artigianato sono 30.

L'Atelier des métiers, spazio riservato ai professionisti in piazza Chanoux, ospita 73 tra imprese e maestri artigiani, mentre nel padiglione enogastronomico, in piazza Plouves, sono presenti 62 aziende.

Lungo il percorso sono dislocati, in apposite strutture, sei Punti rossoneri dove si possono degustare i piatti della cucina regionale proposti dalle Pro loco valdostane.

Per il resto della giornata, l'ufficio meteo regionale prevede condizioni in miglioramento ad Aosta, con temperature tra gli zero e i quattro gradi.



