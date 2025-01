Zone franche, Aggravi "tenere alta l'attenzione sull'iter"

Sulla proposta di legge statale e della norma di attuazione dello Statuto speciale per l'istituzione di zone produttive speciali e zone franche montane in Valle d'Aosta "è necessario tenere l'attenzione alta e faccio un appello ai nostri rappresentanti a Roma affinché, al di là delle differenze partitiche, operino in maniera sinergica per l'interesse della nostra Regione. Ci auguriamo che la proposta di legge statale possa vedere l'inizio già in questa fine di Legislatura e trovare un terreno pronto per il suo prosieguo. La partita più complessa riguarda i passaggi legislativi tributari, estremamente complessi, e sarà fondamentale comprendere se vi siano spazi di trattativa con il Governo nazionale su questo punto. Ognuno dovrà mettere sul tavolo una quota di budget per la sua attuazione, sia da piazza Deffeyes che da Palazzo Chigi, e qui sta la parte più complessa". Così il capogruppo di Rassemblement Valdôtain, Stefano Aggravi, discutendo un'interpellanza sul tema.

Il presidente della Regione, Renzo Testolin, ha dichiarato che "la proposta di legge statale approvata da questo Consiglio a luglio scorso è stata 'incardinata' sia al Senato che alla Camera e assegnata alle commissioni competenti e quindi seguirà il suo iter. Prima di avere delle interlocuzioni con gli esponenti del governo nazionale è dunque necessario che l'atto venga iscritto all'ordine del giorno. Con il deputato Manes abbiamo cercato di sollecitare una calendarizzazione dell'analisi della proposta nella competente commissione, con l'intenzione di essere auditi per esplicitare le nostre possibilità di sostenere questo tipo di percorso a livello locale e attivare eventuali interlocuzioni con il governo per perorare il progetto della proposta normativa.

Sulla questione della norma di attuazione, ci siamo attivati presso il presidente della Commissione paritetica e con i componenti di parte regionale per sollecitare la discussione sulla norma e per il rilascio dei pareri dei competenti ministeri, così come già peraltro comunicato nel corso di una recente audizione da parte del presidente della Commissione paritetica.

Infine, per quanto riguarda la bozza di revisione degli statuti speciali la situazione non ha subìto avanzamenti. Ho avuto la sensazione che, dopo l'incontro dell'autunno scorso, ci sia stato un raffreddamento da parte del ministero nella volontà di affrontare la situazione delle regioni a Statuto speciale.

Questo, a seguito della sentenza della Corte costituzionale sull'autonomia differenziata che ha ridimensionato il percorso dell'autonomia differenziata, ribadendo invece le caratteristiche e le peculiarità delle regioni a Statuto speciale".



