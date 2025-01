Confcommercio, costituito il nuovo direttivo giovani imprenditori

È stato costituito il nuovo direttivo del gruppo giovani imprenditori Fipe Confcommercio Valle d'Aosta.

Alla guida del gruppo Clara Acerbi in qualità di presidente, affiancata da Edoardo Melgara come vice presidente. Il nuovo direttivo si completa con la presenza di Amina Bodro, Luca Lamberti e Christian Trèves.

L'obiettivo del gruppo è "rappresentare e dare voce alle necessità dei giovani imprenditori del territorio, sviluppando iniziative per sostenere il settore della ristorazione, dell'intrattenimento e del commercio in Valle d'Aosta".

Il nuovo direttivo - fa sapere Confcommercio - conta ad oggi 150 soci, di cui 30 appartenenti al settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio, 70 iscritti alla categoria della ristorazione e 50 soci del settore turismo, tempo libero e comunicazioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA