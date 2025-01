Sindacati, scatta campagna contro aggressioni al personale ferroviario

Scatta oggi anche in Valle d'Aosta e proseguirà fino al 4 febbraio la campagna di sensibilizzazione nazionale 'La violenza non prende il treno. Stop aggressioni!' promossa da Filt Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti, Ugl, Fast, Orsa contro le aggressioni al personale ferroviario.

Per tutta la durata della campagna "il personale ferroviario indosserà, come segno di protesta, una spilla personalizzata con il logo 'La violenza non prende il treno'", sottolinea Cristina Marchiaro segretaria generale Filt Cgil Valle d'Aosta, "Oggi - dice Marchiaro - ti chiediamo di unirti alla stessa nostra battaglia contro la violenza sui treni e nelle stazioni.

Abbiamo richiesto alle istituzioni di accelerare l'installazione dei tornelli di accesso alle stazioni, un aumento dei presidi e delle scorte di polizia ferroviaria. Abbiamo chiesto, altresì, un inasprimento delle pene per chi commette reati a bordo treno e in stazione. Eppure nulla è cambiato, anzi sembra peggiorare, ci sentiamo sempre più soli!".

"Ti invitiamo ad aiutarci, a denunciare - aggiunge Marchiaro rivolgendosi ai passeggeri - qualsiasi comportamento violento e a sostenere chi ogni giorno lavora per garantire la tua sicurezza e il tuo comfort. Siamo tutti parte di un sistema che funziona meglio solo se c'è rispetto reciproco".



