Favoreggiamento della prostituzione, denunciato un 47enne

I carabinieri della Compagnia di Saint-Vincent/Châtillon hanno denunciato a piede libero un uomo di 47 anni per favoreggiamento della prostituzione. Il reato si sarebbe consumato per un periodo di circa quattro anni. Durate tre mesi, le indagini hanno portato al sequestro preventivo di un immobile a Saint Vincent, di proprietà dell'uomo e "da quest'ultimo, secondo quanto emerso a livello gravemente indiziario, concesso in locazione per l'esercizio della prostituzione".



