Evolvendo, 'brutto pasticciaccio sulla legge elettorale'

"Il nostro Consiglio Regionale è finito in un brutto pasticciaccio a proposito della famigerata legge elettorale. Dichiarazioni di guerra ad oltranza, ripensamenti, tatticismi esasperati vengono branditi da quasi tutti i gruppi politici, ma anche da singoli consiglieri, sull'argomento, con l'unico risultato di propiziarci qualcosa che somiglia sempre più al nulla cosmico". Lo scrive in una nota Bruno Milanesio, portavoce di Evolvendo, in merito alla legge elettorale.

Facendo riferimento ai consiglieri aggiunge: "Non hanno capito, meschini, che in politica e segnatamente per le fondamentali regole del gioco (vedi legge elettorale), puntare esclusivamente a quello che si pretende l'ideale per ciascuno di loro, ci conferma solo quel vecchio adagio che recita 'sovente il meglio è nemico del bene'. Siete ancora in tempo per trovare un provvidenziale gentlemen agreement che mandi in soffitta l'abominevole preferenza unica ed introduca un ovvio principio di genere".



