Rete civica, 'su legge elettorale un disastro di Uv e Pd'

"Sulla legge elettorale un disastro di Union valdotaine e Partito Democratico". Lo scrive in una nota Rete civica-Europa Verde, aggiungendo: "La 'riforma' del sistema delle elezioni regionali era stata prevista come punto prioritario nel Programma di governo presentato ad ottobre 2020 ed erano anche stati indicati i due pilastri: garantire una maggiore stabilità di governo e favorire una più ampia ed equilibrata presenza in tutti gli organi della Regione di entrambi i generi.

Siamo giunti a pochi mesi dalla fine della legislatura senza che nulla sia stato fatto, in una situazione per cui una vera riforma non si può più fare, come certificato dagli uffici della Presidenza del Consiglio. Persino per un taccone siamo ormai fuori tempo massimo. Tutti i numerosi tentativi di affrontare il problema, con Proposte di legge ed anche attraverso le iniziative popolari del referendum propositivo e del referendum consultivo, hanno avuto risposte negative. In pratica non si è voluto che la popolazione si potesse esprimere su questa materia".

"A questo punto - prosegue la nota - Uv e Pd pur di far credere che qualcosa fanno si spingono fino al punto di ipotizzare persino di fare a meno del referendum confermativo previsto dallo Statuto. Vogliono creare una situazione paradossale e antidemocratica. Un disastro rovinoso in materia di legge elettorale che del resto fa il paio con un fallimento generale della maggioranza Uv-Pd".



