Mutuo per recupero edifici, ora aperto anche a cittadini extra Ue

La Giunta regionale ha approvato le modificazioni alla deliberazione relativa all'approvazione delle disposizioni applicative per la concessione di mutui agevolati per interventi nel settore dell'edilizia residenziale. E' quanto si legge in una nota dell'amministrazione regionale. Con l'approvazione del provvedimento anche i cittadini extra UE potranno presentare domanda per l'accesso ai mutui agevolati per il recupero degli edifici situati nei centri storici.



