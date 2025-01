'I Light Pila', il 15 febbraio torna la fiaccolata rosa

Per l'undicesimo anno consecutivo torna l'appuntamento con "I Light Pila", la fiaccolata 'rosa' solidale a cui tutti possono partecipare. L'evento è in calendario sabato 15 febbraio nella stazione sciistica sopra Aosta. Adulti e bambini, armati di torce a luce led rosa, scenderanno sulle piste formando un lungo fiume luminoso. Sarà possibile partecipare con sci, snowboard, a piedi o con le ciaspole.

"I Light Pila - si legge nella presentazione - è un evento che unisce sport, divertimento e solidarietà, dedicato alla lotta contro i tumori del seno. L'intero ricavato delle iscrizioni sarà devoluto a Komen Italia, un'organizzazione basata sul volontariato che opera da 25 anni nella lotta ai tumori del seno su tutto il territorio nazionale. L'associazione è in prima linea nel sostenere iniziative per la prevenzione, la cura e la ricerca per la salute femminile. I fondi raccolti contribuiranno a finanziare progetti e programmi a livello nazionale. Tra cui l'associazione Viola, un'organizzazione con sede in Valle d'Aosta, nata nel 1997 per aiutare le donne colpite da tumore al seno, sostenuta da Komen Italia e coinvolta nell'evento".





