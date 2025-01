Brignone-Goggia, doppietta azzurra in discesa Garmisch

GARMISCH-PARTENKIRCHEN, 25 GEN - Doppietta delle azzurre sulla pista Kandahar di Garmisch- Partenkirchen.

Federica Brignone ha vinto in 1.35.83 - successo n.32 in carriera e quinto stagionale - davanti di un solo centesimo di secondo a Sofia Goggia arrivata in 1.35.84, pari ad un distacco di 29 centimetri. Terza la svizzera Corinne Suter in 1.36.02.

Con questo successo Brignone non solo conserva il pettorale rosso della leader di discesa con 289 punti contro i 260 di Goggia ma consolida pure il suo primato in classifica generale con 739 punti contro i 629 della svizzera Lara Gut- Behrami, oggi 5/a. Davvero niente male per la veterana Brignone che, nata il 14 luglio 1990, è sempre più la sciatrice vincente più anziana della storia. E domani sulla Kandahar c'è un superG.

Delle altre azzurre in gara oggi Laura Pirovano 10/a in 1.36.37, Marta Bassino 12/a in 1.36.79, Nicol Delago 14/a in 1.36.85 ed Elena Curtoni 15/a in 1.37.02: la discesa ha registrato una lunga interruzione per la brutta caduta dell'austriaca Nina Ortlieb. Fuori vicino al traguardo ma senza danni pure l'americana Lindsey Vonn.



