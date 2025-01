Ospedali, ad Aosta eseguito trapianto corneale innovativo

L'equipe di oculistica dell'ospedale Beauregard di Aosta ha eseguito con successo una cheratoplastica lamellare anteriore ovvero un trapianto corneale innovativo e altamente specializzato. L'intervento, realizzato dai dottori Luca Ventre e Erik Mus, "consiste nella rimozione della parte anteriore della cornea, risparmiando il foglietto profondo endoteliale, uno strato delicatissimo di meno di 10 micron che rimane come 'letto' sul quale si adagia il lembo del donatore (spesso circa 500 micron): questo procedimento complesso è indicato per patologie come cicatrici corneali centrali o cheratocono (malattia degenerativa della cornea) e rappresenta un'alternativa più sicura e duratura rispetto al trapianto corneale a tutto spessore, riducendo significativamente il rischio di rigetto e migliorando il comfort visivo dei pazienti".

"Oltre a confermarsi un punto di riferimento per i pazienti - sottolinea Massimo Uberti, direttore generale dell'Usl - il reparto di oculistica è diventato anche una struttura attrattiva per specializzandi e giovani professionisti, elemento indispensabile oggi più che mai per il mantenimento dei servizi di sanità pubblica". "Queste occasioni di eccellenza chirurgica - aggiunge l'assessore regionale alla sanità, Carlo Marzi - devono essere rese evidenti perché si affiancano al lavoro quotidiano che il gruppo porta avanti per far fonte anche ai problemi più comuni che stiamo gestendo. Sia l'eccellenza che la quotidianità devono essere una peculiarità della sanità valdostana al servizio della nostra comunità".



