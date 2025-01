Ancora neve in arrivo in Valle d'Aosta

"Domenica sarà una giornata nuvolosa con deboli precipitazioni fino a metà mattina, più intense sui confini e presso il Piemonte, nevose oltre 800-1000 metri.

Lunedì nuvoloso con deboli precipitazioni, specie sul settore nord-occidentale, localmente moderate sui confini e via via più deboli verso il settore sud-orientale, neve a 800-1000 metri": Sono le previsioni per i prossimi giorni dell'ufficio meteorologico regionale. La tendenza successiva: "Precipitazioni martedì mattina, nevose a circa 800-1000 metri, in seguito alternanza di schiarite e annuvolamenti associati a qualche debole nevicata da circa 700-800 metri fino a venerdì".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA