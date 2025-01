MegaMuseo Aosta, Generoso Urciuoli nuovo responsabile attività

L'archeologo Generoso Urciuoli è il nuovo responsabile direzione attività culturali e scientifiche del MegaMuseo di Aosta (all'interno dell'area megalitica di Saint-Martin-de Corleans). E' stato selezionato a seguito di una manifestazione di interesse lanciata dalla Soprintendenza per i beni e le attività culturali della Valle d'Aosta "Laureato in Civiltà Bizantina all'Università di Torino - si legge in una nota - Urciuoli si è distinto per un percorso di formazione in ambito archeologico con un master in tecniche di scavo archeologico. A partire dai primi anni '90 ha maturato un'esperienza diretta e una competenza nei settori dell'archeologia e dell'arte moderna e contemporanea, della critica e semantica dell'espressione musicale e dell'ideazione di iniziative a carattere culturale e sociale. Ha preso parte a molte attività di scavo archeologico insieme a cooperative e ditte di scavo in diverse zone d'Italia. Ha collaborato con istituzioni pubbliche come il Museo d'Arte Orientale di Torino, le Musée de Bibracte - Mont Beuvray in Borgogna, il Centro Martino Martini di Trento, il Museo Civico Palazzo Te di Mantova e il Museo Egizio di Torino. Svolge un'intensa attività di divulgazione in ambito artistico- archeologico ed è autore e speaker di programmi radiofonici storico-archeologici".



