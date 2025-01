Fratelli d'Italia attacca Uv, "vergogna su legge elettorale"

"Il partito di maggioranza regionale, cioè l'Union valdotaine, aveva preso un impegno per formalizzare una riforma elettorale nell'arco della legislatura.

Hanno cincischiato per 4 anni e mezzo facendosi le scarpe fra di loro, ed ora, fuori tempo massimo, pensano di uscirne con una modifica della legge elettorale che presuppone dei tempi stabiliti per l'esercizio di un diritto, il referendum confermativo, stabilito dallo Statuto speciale. Invece di sotterrarsi per la vergogna e chiedere scusa accusano il centrodestra di voler promuovere il referendum per bloccare la loro riforma a tempo scaduto che consiste nel portare da una a tre le preferenze". Lo scrive Fratelli d'Italia in un post su Faceboook aggiungendo: "Da anni sosteniamo che in VdA, come in tutte le regioni italiane, sia giunto il momento di eleggere direttamente il proprio Presidente che se cade riporti la parola in capo ai cittadini piuttosto che al palazzo con i suoi giochini.

Da sempre abbiamo detto che una modifica della legge elettorale che non contenesse questi principi cardine avremmo chiesto mediante referendum ai cittadini cosa ne pensavano. Adesso loro tentano maldestramente di scaricare le loro omissioni colpose o dolose che siano su chi coerentemente mantiene la propria posizione. Ma ammesso e non concesso che avessero contezza dei tempi il fatto che vogliono comunque forzare la mano oltre i termini significherebbe una sola cosa: farlo apposta per non modificare niente".



