Confindustria Vda, "danni ingenti" per code su Ivrea-Santhià

Sono "ingenti" i danni provocati alle imprese valdostane dai restringimenti sulla bretella autostradale Ivrea-Santhià, che ogni settimana provocano ingorghi e lunghe code. Solo il traffico ai trafori verso la Svizzera e la Francia ha avuto una flessione del 10%, presumibilmente legata a questo fattore. A fare una stima dei danni è stata Confindustria Valle d'Aosta.

"Si dice che noi abbiamo questa bandiera del traforo del Monte Bianco - spiega all'ANSA il presidente di Confindustria Valle d'Aosta, Francesco Turcato - che è anche vero. Ma è altrettanto vero che negli stessi tavoli istituzionali, dato che l'argomento è sempre Infrastrutture e Trasporti, la discussione è sempre stata estesa anche alla ferrovia e alle problematiche dell'autostrada, con riferimento alle due strettoie sulla Ivrea-Santhià. Abbiamo chiesto delle risposte e ci siamo spesi con i ministeri delle infrastrutture e dell'ambiente. Il problema delle strettoie e delle chiusure interessa tutte le imprese valdostane, piccole e grandi". "Verosimilmente prima di Pasqua - ha aggiunto - il bypass sarà pronto. Ci sono stati non pochi problemi, a partire dal cambio di concessionari. La burocrazia in certi ambiti, come questo, non fa altro che complicare cose che comunque già allo stato di partenza non sono semplici".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA