Tornano le Rencontres de Physique de la Vallée d'Aoste: la 38/a edizione dell'evento scientifico di livello internazionale - organizzato dall'assessorato Beni e attività culturali con l'Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn) - è in calendario da lunedì 10 a sabato 15 marzo prossimi al Centro congressi dell'hotel Planibel di La Thuile.

L'evento, con cadenza annuale, riunisce fisici da tutto il mondo per discutere gli ultimi sviluppi nel campo della fisica delle particelle, della fisica nucleare e della fisica teorica, per fare il punto sullo stato della ricerca nel settore delle particelle elementari, i più piccoli costituenti della materia.

Il Comune di La Thuile offrirà come sempre il suo sostegno all'iniziativa.

"Siamo orgogliosi di ospitare ancora una volta a La Thuile un evento di tale prestigio scientifico internazionale - dichiara l'assessore Jean-Pierre Guichardaz - che rappresenta non solo un'eccellenza nel campo della ricerca fisica, ma un'occasione di confronto grazie ai contributi proposti da relatori di alto livello provenienti da tutto il mondo sul tema delle particelle elementari e un'occasione per dare spazio a giovani ricercatori.

Le Rencontres confermano il ruolo che la nostra Regione attribuisce alla promozione della cultura e della ricerca scientifica".

I temi trattati, con più di 50 relazioni, saranno quelli sulla fisica delle astroparticelle e sulla ricerca della materia oscura: nuovi dati sul cosmo profondo insieme alle osservazioni di onde gravitazionali, forniscono un quadro innovativo del nostro Universo e aprono a nuove prospettive (e interrogativi) nella fisica delle particelle. Anche questa edizione si è arricchita di alcuni spin off rivolti agli studenti valdostani.





