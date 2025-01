Sette nuovi dirigenti scolastici in servizio da settembre

A partire dal primo settembre prossimo, sette nuovi dirigenti scolastici prenderanno servizio nelle scuole valdostane. Lo comunica l'assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali. La sovraintendenza agli Studi ha pubblicato la graduatoria di merito, redatta dalla commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali.

Il concorso, iniziato con la prova scritta computer based, unica su tutta il territorio nazionale, il 30 ottobre scorso, "ha visto una partecipazione significativa da parte dei candidati". La commissione giudicatrice "ha concluso tempestivamente la correzione degli elaborati, permettendo a coloro che hanno superato la prova scritta di accedere alla prova orale, tenutasi la scorsa settimana".

Sono risultati vincitori Nicolò Maria Fracasso, Daniele Di Tommaso, Paola Gallotta, Caterina Staffieri, Annuska Como, Marina Emma Passador, Simona D'Agostino.

L'assessore Jean-Pierre Guichardaz dichiara: "Esprimiamo soddisfazione per la conclusione in tempi brevi di questa procedura concorsuale. Siamo lieti di accogliere sette nuovi dirigenti scolastici che prenderanno servizio a partire dal prossimo settembre. Siamo certi che contribuiranno a rafforzare la qualità delle nostre istituzioni scolastiche".

La sovraintendente agli studi, Marina Fey, precisa che "nei prossimi mesi sarà organizzato un percorso di formazione e accompagnamento per i nuovi dirigenti scolastici. Questo permetterà loro di conoscere meglio le diverse realtà educative e di scegliere le sedi disponibili in modo più informato, in vista delle operazioni di mobilità previste per giugno/luglio 2025".



