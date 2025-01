Sanità, Fp Cgil "no a un contratto collettivo regionale"

Fp Cgil Valle d'Aosta non condivide la proposta di Savt e Savt Santé di "proporre un contratto regionale" per la sanità. Il sindacato di categoria ritiene però "possibile e fattibile una contrattazione integrativa regionale" in cui "far confluire in modo stabile" quanto stanziato a oggi dalla Regione con la legge di attrattività sanitaria e le risorse aggiuntive regionali.

Secondo Eleine Krieger Garcia e Igor De Belli "un contratto collettivo regionale non potrebbe fornire effettive risposte a un settore di attività, quello della Sanità, così vasto e complesso, sia per le numerose e diverse professionalità coinvolte, sia per gli sviluppi in campo normativo specifico di ogni categoria professionale e di leggi sul lavoro che avanzano continuamente a velocità forsennate a livello nazionale".

Inoltre "a livello sindacale e di pubblica amministrazione regionale, sarebbe necessario un numero decisamente superiore di quanto attualmente disponibile, di risorse umane con adeguate, specifiche ed elevate conoscenze e competenze non solo in ambito di contrattazione collettiva ma anche dei diversi profili professionali ed aree contrattuali, in modo che un ipotetico contratto collettivo regionale possa rappresentare effettivamente l'espressione del lavoro nel settore sanitario regionale. Tali risorse ad oggi, sono presenti, almeno per quanto riguarda le organizzazioni sindacali confederali e la pubblica amministrazione, solo a livello nazionale.

Chiudendo infine sul concetto universale dell'unità che fa la forza: un conto è una forza contrattuale di due mila lavoratori, un conto quella dell'intero paese di 600 mila addetti".



