Legge elettorale, Vda aperta "riforma ostaggio di Fdi"

"Noi di Valle d'Aosta aperta siamo stati gli unici ad insistere fin da subito, prima con Daria Pulz e poi Erika Guichardaz, sull'urgenza di un'unica riforma, quella per la parità di genere. Valuteremo cosa fare rispetto alle tre preferenze, ma la scelta del presidente Testolin di aspettare fino al 15 gennaio per forzare la mano e lasciare la riforma ostaggio di Fratelli d'Italia e della destra è una vergogna. Non si dica però che questa modifica è fatta per garantire la rappresentanza di genere!". Così in una nota la coalizione politica Valle d'Aosta aperta riguardo alla riforma della legge elettorale regionale, dopo la nota dell'ufficio legislativo del Consiglio Valle secondo cui potrà entrare in vigore in tempo per le prossime consultazioni solo se non si procederà a referendum.

Secondo Vda aperta "c'è una maggioranza trasversale contraria alla riforma elettorale in materia di parità di genere, composta da alcuni uomini in malafede e altri incompetenti. Chi voleva mantenere la preferenza unica per garantire la sua poltrona, chi difende il patriarcato contro l'uguaglianza ha preso in giro non solo gli elettori, ma anche diversi consiglieri di maggioranza".

Secondo la coalizione politica "il presidente della Commissione competente per le riforme, dopo aver atteso invano le forze politiche della maggioranza, torna a fare da parafulmine e porta in Commissione la proposta della maggioranza Uv-Pd per tornare alle tre preferenze di cui una di genere senza alternanza. I consiglieri del Pd, ancora una volta, dimostrano di non contare nulla, di essere così incapaci da non rendersi conto che altri consiglieri di maggioranza li stavano fregando o di essere complici del disegno che ha rinviato ad oltranza una riforma necessaria per adeguare alla Costituzione la nostra legge elettorale".



