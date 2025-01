Incendio in casa a Saint-Marcel, famiglia cerca sistemazione

Un rogo è divampato stamane nel sottotetto di un'abitazione a Saint-Marcel, in località Valmeanaz. Nessuna persona è rimasta coinvolta: la famiglia - quattro persone in tutto - non era in casa quando sono divampate le fiamme. L'edificio è ora inagibile e l'amministrazione comunale è al lavoro per aiutare la famiglia a trovare una sistemazione alternativa per il tempo necessario a completare i lavori di messa in sicurezza.

E' stato lo stesso proprietario, al rientro da una commissione, ad accorgersi dell'incendio. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco con due mezzi. Le cause del rogo sono in via di accertamento: non è escluso che le fiamme possano essere divampate a causa di un problema alle batterie di accumulo dell'impianto fotovoltaico.



