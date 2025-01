Tentato suicidio sventato dai carabinieri a Aymavilles

I carabinieri della stazione di Saint-Pierre hanno sventato un tentativo di suicidio a Aymavilles.

Lunedì scorso una donna era fuggita dal pronto soccorso di Aosta con l'intenzione di farla finita: dopo la segnalazione al 112, il numero unico di emergenza, sono subito scattate le ricerche sul territorio. Il comandante della stazione di Saint-Pierre, che già conosceva la donna, l'ha rintracciata evitando che portasse a termine il suo gesto. In forte stato confusionale, è stata poi affidata ai sanitari.

In caso di bisogno di aiuto, ci si può rivolgere a una linea telefonica di assistenza, come Telefono amico Italia (https://www.telefonoamico.it/) al numero 02 2327 2327 o via Whatsapp al 324 011 7252.



